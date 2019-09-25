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Cüneyt Özdemir'den Erdoğan yorumu "Bir dünya devlet lideri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını takip eden Cüneyt Özdemir, Erdoğan'la ilgili 'Dünya devlet lideri' yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması ses getirdi. Bölgesel ve küresel gelişmelere değinen Erdoğan 'Dünya Aylan bebeği çabuk unutt' diyerek mülteci sorununa dikkat çekti. Ardından İsrail'in bölgedeki politikalarına tepki gösteren Erdoğan, haritalarla İsrail'in Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini anlattı.

CÜNEYT ÖZDEMİR YORUMLADI

5N1K Programı Yapımcısı Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı canlı yayında değerlendirdi.

"KÜRSÜDE BİR DÜNYA DEVLET LİDERİ VARDI"

CNN TÜRK Spikeri Fulya Kalfa'nın, "Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgi bir manşet atsanız ne derdiniz?" sorusuna Özdemir, "Çok manşet var. Ben olsam biraz daha genel bakardım. Vicdanın sesiyle, Birleşmiş Milletler kürsüsünde bir dünya devlet lideri vardı diyebilirim" yanıtını verdi.

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