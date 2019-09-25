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Yılmaz Vural'dan canlı yayında şoke eden sözler: Bir daha gelenin...

TV100'de yayınlanan 'Taraflı' programına katılan Yılmaz Vural, canlı yayında olduğunu unuttu ve "Bana kalem bile vermemişsiniz. Bir daha bu programa gelenin anasını..." sözleriyle herkesi şoke etti.

TV100 Spor Müdürü Emre Tilev'in moderatörlüğünü yaptığı 'Taraflı' programına konuk olan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural yine adından söz ettirmeyi başardı. Reklam dönüşü yayının başladığını fark edemeyen Yılmaz Vural'ın ağzından az kalsın küfür çıkıyordu.

''Bir daha bu programa gelenin anasını..."
Canlı yayında olduğunu unutan Yılmaz Vural'ın esprili bir şekilde söylediği "Bana kalem bile vermemişsiniz. Bir daha bu programa gelenin anasını..." sözleri programa damga vurdu!

Kısa süreli şaşkınlık yaşadı
Emre Tilev'in tecrübeli teknik adama canlı yayında olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz Vural kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yılmaz Vural'ın bu sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu!

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