Selin Ciğerci nişanlısına mesaj atan kadını ifşa ederek üzerine yürüdü

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen ve şimdilerde şarkıcılık ve DJ'lik yapan Selin Ciğerci, dün akşam gittiği kafede nişanlısına mesaj atan kadını ifşa etti. Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapan Ciğerci, aynı mekandaki bir kadının sürekli sevgilisine mesaj attığını öne sürerek bağırıp çağırdı.

NİŞANLISINA MESAJ ATAN KADINI İFŞA ETTİ

Sevgilisine mesaj attığı iddia edilen Ö.P isimli kadının oturduğu masaya giden Selin Ciğerci, "Sen rezil bir kadınsın. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz" dedi. Ardından mekan görevlilerinin araya girmesi ve olay anını kameraya çeken E.U adlı bir müşterinin olayı kaydetmesiyle olay yatıştı.

"ÇOK HOŞ ÇOCUKSUN"

Tartışma sonrası sosyal medya hesabından video paylaşarak konuşan Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadının bir eğlence mekanında halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalıştığını belirtip sürekli kendilerini takip ettiğini söyledi. Ö.P'nin Gökhan Çıra'ya "Çok hoş çocuksun seninle yatmak istiyorum", "Selin'i bırak bana gel" gibi mesajlar attığını iddia eden Ciğerci, şunları söyledi: "Geçenlerde bir yakınımızın düğününde de bu kadın karşımıza çıktı. Düğün sahibiyle konuşup onu dışarı attırdık. Burada da görünce kan beynime sıçradı. Hanımefendiliğimi koruyup onu sadece sözlerimle rezil ettiğime dua etsin…