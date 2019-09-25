DÜNYA

Baba küçük kızı ile tren yoluna atladı

ABD'de bir adam, kızı ile birlikte, istasyona yanaşan trenin önüne atladı. Adam hayatını kaybederken, 5 yaşındaki kızı hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay ABD'nin New York şehrinde Kingsbridge Yolu Tren istasyonunda meydana geldi. Yerel medya, 5 yaşındaki kızı ile istasyona gelen Fernando Balbuena-Flores adlı adamın, yaklaşan trenin önüne atladığını; adamın hayatını kaybettiğini, kızın ise hafif yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.
Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, tren altına uzanan istasyondaki yolcuların, küçük kızı yanlarına çağırdığı; küçük kızın ise kendi imkanları ile tren altından çıktığı görülüyor. Görüntülerde bir adamın, küçük kızın raylardan alınıp, yukarıda bekleyen insanlara uzattığı görülüyor. Polis, baba Fernando Balbuena-Flores?in intihar etmiş olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

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