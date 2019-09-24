YEREL

İstanbul Beylikdüzü'nde kamyonu benzin dökerek yakma anı kamerada

İSTANBUL Beylikdüzü’nde bir hafriyat kamyonu kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Yanan kamyonu itfaiye ekipleri söndürürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL Beylikdüzü'nde bir kişi, taşla camlarını kırdığı hafriyat kamyonunun üzerine benzin dökerek ateşe verdikten sonra geldiği otomobille kaçtı.

Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi.

Polis, hafriyat kamyonun sahibinin eski çalışanı olan şüpheli A.F.'yi arıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan BM kürsüsünde sordu: "İsrail devletinin sınırları neresidir?
İmamoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret!
İngiltere Başbakanı Johnson: İngiltere 31 Ekim'de AB’den ayrılacak
270 kilogram ağırlığında yaban domuzu vurdu
Akşener'den Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna cevap
Trump: İran böyle davrandıkça yaptırımlar daha da sıkılaştırılacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir trafiğinde akılalmaz görüntü
Kayseri'de hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Melike İpek Yalova bakın kiminle evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert eleştiri
Kocaeli İzmit'te fuhuş operasyonu 2 gözaltı
15 ameliyat geçirdi dudakları öyle bir hale geldi ki evlilik teklifi yağıyor
60 saniyede bugün (24 Eylül 2019)
Ünlü manken Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!