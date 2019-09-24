İstanbul Beylikdüzü'nde kamyonu benzin dökerek yakma anı kamerada
İSTANBUL Beylikdüzü’nde bir hafriyat kamyonu kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Yanan kamyonu itfaiye ekipleri söndürürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İSTANBUL Beylikdüzü'nde bir kişi, taşla camlarını kırdığı hafriyat kamyonunun üzerine benzin dökerek ateşe verdikten sonra geldiği otomobille kaçtı.
Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi.
Polis, hafriyat kamyonun sahibinin eski çalışanı olan şüpheli A.F.'yi arıyor.