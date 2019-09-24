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İsrail güçleri evinin yıkılmasına tepki gösteren Filistinli aileye saldırdı

İsrail güçleri, Kudüs'te evinin yıkılmasına tepki gösteren Filistinli aileye saldırarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Kudüs'ün Cebel Ez-Zeytun Mahallesi'nde Isa Halil adlı Filistinliye ait evi buldozerlerle yıktı. Yıkım öncesi bölgeyi kontrol altına alan İsrail güçleri, evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Filistinli aile, evlerini yıkan İsrail güçlerine tepki gösterdi. İsrail güçleri tepki gösteren Filistinli aileye saldırarak ev sahibi Isa Halil ve kardeşi Kusai Halil'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi bölgedeki karakola götürüldü. Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 bini aşkın evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını aktardı.

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