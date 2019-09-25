Boston Dynamics’in Atlas robotundan akrobatlara taş çıkartan şov

Boston Dynamics, daha önce dengede durarak yürüme becerisi kabiliyeti olan Atlas adlı robotun, çok farklı jimnastik hareketleri yapabildiği videoyu paylaştı.

Robot, Boston Dynamics’in açıklamasına göre hareketleri “tahmini kontrol modeli” mekanizması ile gerçekleştiriyor. Örneğin bir takla atan robot, oradan kazandığı ivme ile bir sonraki harekete geçiyor. Dahası videonun herhangi bir noktasında robotun herhangi bir şekilde dengesinin bozulmadığını görüyoruz.

Webtekno'nun haberine göre ise bu video, robotun bu rutini her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getirdiği anlamına gelmiyor. Videoda belirtilene göre robotun başarı şansı yaklaşık %80. Yani robot her beş denemeden birinde çuvallıyor. Yine de biz “organiklere” kıyasla ortalamadan çok daha yüksek bir başarı yüzdesi olduğunu söyleyebiliriz.