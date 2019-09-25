Eljif Elmas'tan Napoli idmanında gol şov

Fenerbahçe'nin 2019-2020 yaz transfer sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye yüksek bonservis bedeli ile sattığı Makedon futbolcu Eljif Elmas, göstermiş olduğu performans ile Çizme basının büyük övgü aldı.

Napoli'nin resmi hesabından paylaşılan videoda, antrenman sırasında yıldız futbolcu Eljif Elmas'ın kale arkasından gol attığı görülüyor.