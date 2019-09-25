Kırmızı Çizgi Fitbol son bölümü! Fikret Orman'la ilgili bomba kulis

İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında istifanın perde arkasına dair bomba detaylar açıklandı. Meğer Abdullah Avcı da istifa mektubunu vermiş. Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, kısa bir süre önce İnternethaber'in YouTube kanalında yayın hayatına başlayan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'la ilgili bombalar patladı.