Tarkan'dan sahnede Ekrem İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sanatçı Tarkan’ın İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine gitti. Konserde, İmamoğlu çiftine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de eşlik etti.

İmamoğlu ve Soyer çifti, konser öncesinde Tarkan ile sahne arkasında bir araya geldi. İmamoğlu, Tarkan’ın, “Yağmurlu hava, sizinle güneş gibi doğacak” sözlerine, “Estağfurullah. Siz doğacaksınız, bizi ısıtacaksınız. Çok iyi gördüm sizi” şeklinde karşılık verdi. Tarkan da İmamoğlu’nu, “Konserler çok iyi gidiyor. Siz de iyisiniz” şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine İmamoğlu’nun yanıtı ise, “İyiyim, çok iyiyim” oldu. Tarkan, İmamoğlu ve Soyer ile fotoğraf çektirdikten sonra sahne hazırlıkları için kulise döndü.