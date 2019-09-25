Tarkan'dan sahnede Ekrem İmamoğlu'na övgü dolu sözler!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte ünlü sanatçı Tarkan’ın Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine gitti. Soyer’in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de “Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul’a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sanatçı Tarkan’ın İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine gitti. Konserde, İmamoğlu çiftine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de eşlik etti.
İmamoğlu ve Soyer çifti, konser öncesinde Tarkan ile sahne arkasında bir araya geldi. İmamoğlu, Tarkan’ın, “Yağmurlu hava, sizinle güneş gibi doğacak” sözlerine, “Estağfurullah. Siz doğacaksınız, bizi ısıtacaksınız. Çok iyi gördüm sizi” şeklinde karşılık verdi. Tarkan da İmamoğlu’nu, “Konserler çok iyi gidiyor. Siz de iyisiniz” şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine İmamoğlu’nun yanıtı ise, “İyiyim, çok iyiyim” oldu. Tarkan, İmamoğlu ve Soyer ile fotoğraf çektirdikten sonra sahne hazırlıkları için kulise döndü.