MAGAZİN

Tarkan'dan sahnede Ekrem İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte ünlü sanatçı Tarkan’ın Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine gitti. Soyer’in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de “Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul’a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sanatçı Tarkan’ın İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine gitti. Konserde, İmamoğlu çiftine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de eşlik etti.

İmamoğlu ve Soyer çifti, konser öncesinde Tarkan ile sahne arkasında bir araya geldi. İmamoğlu, Tarkan’ın, “Yağmurlu hava, sizinle güneş gibi doğacak” sözlerine, “Estağfurullah. Siz doğacaksınız, bizi ısıtacaksınız. Çok iyi gördüm sizi” şeklinde karşılık verdi. Tarkan da İmamoğlu’nu, “Konserler çok iyi gidiyor. Siz de iyisiniz” şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine İmamoğlu’nun yanıtı ise, “İyiyim, çok iyiyim” oldu. Tarkan, İmamoğlu ve Soyer ile fotoğraf çektirdikten sonra sahne hazırlıkları için kulise döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Patlama anı kameraya yansıdı! Adana'da polis servis aracına hain bombalı saldırı!
Ersun Yanal'ın gözüne giremedi derbide kesik yedi
Trabzonspor'da Daniel Sturridge keyifleri kaçırdı
Kabine değişikliği kulisi 4 bakan gidici biri ortada 3 bakan kalıyor
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Ak Parti'den vekil transfer edecek mi?
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin grubu belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Selin Ciğerci nişanlısına mesaj atan kadını ifşa ederek üzerine yürüdü
Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı
Tarkan Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer bir arada Konser sonrası üçlü poz verdiler
Baba küçük kızı ile tren yoluna atladı
Kadın 65. bölüm fragmanı
İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Canevim 17. bölüm fragmanı
İstanbul'da korkutan deprem artçılar devam ediyor! Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?