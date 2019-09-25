GÜNCEL

Forum Aydın’daki tatbikat başarı ile gerçekleştirildi

Aydın Forum Alışveriş Merkezi’nde vatandaşların güvenliği ve görevlilerin dikkat ve tecrübesini test etmek üzere düzenlenen tatbikat başarı ile gerçekleştirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de katıldığı tatbikat, senaryo gereği Alışveriş Merkezi’ne bir şahıs tarafından bırakılan içerisinde bomba bulunan poşetin güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi ile başladı. Güvenlik kameralarını inceleyen görevliler poşeti bırakan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen emniyet güçleri şahsı teslim aldı. Yapılan ihbar üzerine alışveriş merkezine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanı poşet içerisindeki bombayı fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan arbede esnasında yaralanan iki kişi ekipler tarafından ambulansa taşındı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alışveriş merkezindeki güvenlik önlemleri kapsamında dışarıya çıkartılan personel tehlikenin geçmesinin ardından içeriye alındı.

Tatbikatın başarılı bir şekilde icra edildiğini ifade eden Aydın Forum Alışveriş Merkezi Müdürü Ali Kabakçı, “Alışveriş Merkezimiz yaklaşık olarak yılda 8 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Dolayısıyla hem ziyaretçilerimiz hem de çalışanlarımızın güvenliği ön planda. Bu sebeple her yıl düzenli olarak bu tür tatbikatları icra ediyoruz ki olası bir doğal afet, yangın ve benzeri olaylarda hazırlıklı olmalıyız. Tüm ekip çalışanlarını tatbikata dahil ediyoruz” diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PTT Kargo'dan üniversite öğrencilerine yüzde 30 indirim
İsveçli iklim aktivist Greta Thunberg'e Alternatif Nobel Ödülü
Ak Partili yetkili Financial Times'a konuştu! Ali Babacan yüzde 10 alırsa...
Dünkü deprem Prof. Naci Görür'ü ürküttü! En az 7.2 büyüklüğünde deprem
MSB duyurdu: Avaşin bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Max Kruse efsane derbiyle motive oluyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiltere'de sel sonrası metro ve tren istasyonlarını su bastı
Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadı
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Ahmet Kaya şarkısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Skandal görüntüler için Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama
Mucize Doktor'un Doktor Ali Vefa'sı Taner Ölmez: Duygusal anlamda zorlandım
Üçüncü basamak hastaneler hangileri bir ve ikinci basamak sağlık kurumları
Kadıköy'de şüpheli çanta alarmı
Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaşoğulları öldü denildi açıklama geldi