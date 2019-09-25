DÜNYA

İngiltere'de sel sonrası metro ve tren istasyonlarını su bastı

İngiltere'nin başkenti Londra'da gece saatlerinde başlayan yağış sonrası şehrin birçok yerini su bastı. Atlantik Okyanusu'nda etkili olan kasırgaların etkileriyle İngiltere'ye ulaşan şiddetli yağış, metro ve tren istasyonlarının sular altında kalmasına sebep oldu.

Meteoroloji Merkezi Basın Sözcüsü Grahame Madge, ağır hava şartlarının hafta sonuna kadar etkisinin azalarak süreceğini ve yağışların ülkenin kuzeyine doğru ilerleyeceğini belirtti. Nottinghamshire Maun Nehri, Dorset ve Merseyside nehirlerinin selden etkileneceği bildirildi.

Selden etkilenen Victoria ve Liverpool Street Tren İstasyonları yüzünden toplamda 4 istasyon ulaşıma kapatıldı ve seferler iptal edildi. Birçok insanın tren istasyonlarında mahsur kaldığı görüldü. Liverpool Street Tren İstasyonu'nun çatısının aktığı görülürken, istasyonda maddi hasar meydana geldi.

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