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Skandal görüntüler için Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

İZMİR’de bir okul müdür yardımcısının, öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuya ilişkin açıklama geldi.

İZMİR’de bir okul müdür yardımcısının, öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuya ilişkin açıklama geldi. Görüntülerin geçen yıla ait olduğunun belirtildiği açıklamada, konuya ilişki açılan davanın ise sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada okul müdür yardımcısı hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığını hatırlatarak, "Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştır. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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