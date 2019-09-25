DÜNYA

Fransa'da çatıda görüntülenen panter hayvanat bahçesinden çalındı

Fransa'da bir binanın çatı katında görüntülenen ve bina sakinlerinin paniğine sebep olan panterin götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındığı bildirildi. Polis, panteri çalanları bulmak için soruşturma başlattı.

Fransa'nın Armentieres kasabasında bir apartmanın merdivenlerinden çatıya tırmanarak bina sakinlerinin paniğine neden olan siyah panterin, götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındığı belirtildi. Sakinleştirici iğne vurularak binadan kurtarılan panter, kasabada hayvanat bahçesinin bulunmaması sebebiyle Maubege şehrindeki hayvanat bahçesine götürülmüştü. Bu sabah hayvanat bahçesi görevlileri, panterinin kafesini açık bulduklarını ve hayvanın yerinde olmadığını ifade etti.

Maubege Belediye Başkanı Arnaud Decagny sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Hırsızların hedeflerinin direkt panteri çalmak olduğu anlaşılıyor. Polis ekipleri video kayıtlarını inceliyor. Hayvanat bahçesinde verilen bakım, panterin güç kazanmasını sağladı. Yalnızca hayvanın sağlığı için endişeleniyorum. Umarım en kısa süre içinde buluruz" diye yazdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Arabada sigara içmenin cezası ne kadar? Uygulama başladı işte cezalar
Meclis komisyonunda üç farklı teklif var Erdoğan'ın talimatıyla heyacan yaratan EYT'de son durum!
Ak Partili vekili Mustafa Yeneroğlu'ndan şaşırtan Mansur Yavaş paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a tepki: Açık hava hapishanesine dönmüş
Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova vekilin silahıyla intihar etti
Fatih Terim Ersun Yanal rekabeti! Tek galibiyeti 17 yıl önce
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gucci’nin deli gömleğini protesto eden modelden destekçilerine teşekkür
Destici: Cumhurbaşkanımızın İsrail ile ilgili konuşması tarihe bir nottur
Balon balığı zehirlenmesi öldürücü! Balon balığı yenir mi?
ATMACA füzesinden tam isabet
Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Ahmet Kaya şarkısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Belçikalıların kaldığı yazlık sitede korkutan yangın
Üçüncü basamak hastaneler hangileri bir ve ikinci basamak sağlık kurumları