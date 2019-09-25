GÜNCEL

Gucci’nin deli gömleğini protesto eden modelden destekçilerine teşekkür

Milano’daki defilede Gucci’nin deli gömleği tasarımlarını protesto eden model Ayesha Tan Jones, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, “Diğer modellerin destekleri olmadan bu barışçıl protestoyu gerçekleştirme cesaretine sahip olamazdım” dedi.

Dünyaca ünlü modaevi Gucci, geçtiğimiz günlerde “pratik üniforma” adıyla deli gömleğine benzeyen tasarımlarını Milano’da görücüye çıkarmıştı. Kısa sürede tartışmalara neden olan tasarımlar aynı defilede yürüyen manken tarafından protesto edilmişti. Ayesha Tan Jones adlı manken, ellerini kaldırarak avuç içlerine yazdığı “Ruh sağlığı moda değildir” yazısını göstermişti.

Jones’a geniş bit kitle tarafından destek gelmişti. Başarılı model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Jones, “Gucci’nin defilesindeki barışçıl protestomda ellerimi kaldırdığımdan beri bana desteğini veren herkese teşekkür ediyorum. Destekçilerle çevrelenmiş olmak beni memnun etti. Ayrıca, sosyal medyadan da çok sayıda kişinin bana destek verdiğini biliyorum. İnsanlara bu tür bir cesaretin, zihinsel sağlık sorunları olan kişilerin her gün gösterdikleri cesarete kıyasla basit bir jest olduğunu hatırlatmak için bu fırsatı kullanmak istiyorum” dedi.

Protestosunun ardından defiledeki diğer modellerin de daha güçlü hissettiğini dile getiren Jones, “Destekleri olmadan bu barışçıl protestoyu gerçekleştirme cesaretine sahip olamazdım” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Arabada sigara içmenin cezası ne kadar? Uygulama başladı işte cezalar
Meclis komisyonunda üç farklı teklif var Erdoğan'ın talimatıyla heyacan yaratan EYT'de son durum!
Ak Partili vekili Mustafa Yeneroğlu'ndan şaşırtan Mansur Yavaş paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a tepki: Açık hava hapishanesine dönmüş
Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova vekilin silahıyla intihar etti
Fatih Terim Ersun Yanal rekabeti! Tek galibiyeti 17 yıl önce
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Destici: Cumhurbaşkanımızın İsrail ile ilgili konuşması tarihe bir nottur
ATMACA füzesinden tam isabet
Balon balığı zehirlenmesi öldürücü! Balon balığı yenir mi?
Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
Belçikalıların kaldığı yazlık sitede korkutan yangın
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Ahmet Kaya şarkısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadı
Üçüncü basamak hastaneler hangileri bir ve ikinci basamak sağlık kurumları