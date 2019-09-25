Erdoğan'dan Hindistan'a tepki: Açık hava hapishanesine dönmüş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde 'Nefret söylemiyle mücadele' konferansında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

- Nefret söylemini bir kez de burada lanetliyorum. Bu toplantı için özellikle teşekkür ediyorum. Katliamlardan önce yaşanan süreçler nefret söylemiyle birlikte gelmiştir. Günümüzde nefret söylemine kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlardır. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalı.

- Bu anlamda nefret söyleminin cezasız kalacağı yönündeki şüpheler giderilmelidir. Bu yönde yapılan işlemlerin kaydı ve raporlanması şeffaflıkla yürütülmeli ve böylece şiddetin önüne geçilmelidir.

''Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş''

- Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz. Senin inancın bir şeyi gerektirir benim inancım gerektirmez. Ben sana saygı duyuyorum. Sen inek eti yiyor diye insanları öldürüyorsun. Bunların inanç hürriyeti tanımını anlamak mümkün değil. Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği durum anlaşılabilir değil. Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar açık hava hapishanesinde mahkum konumdadır. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum anlamak ve anlatmak istemiyorum. Cehaletten beslenen nefret söylemiyle mücadelenin ilk adımı eğitimdir.