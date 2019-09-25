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Genç kadının sevgilisinin telefonunu karıştırma mücadelesi

Genç kadın, sevgilisinin telefonunu Face ID özelliğiyle açmaya çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kıskançlık her zaman olmasa da kimi zaman tuhaf görüntülere ve davranışlara neden oluyor. Sosyal medyada yayılan bir video ile kıskançlığın hangi boyutlara ulaştığını görebiliyoruz.

SEVGİLİSİNİN TELEFONUNU KARIŞTIRMAK İSTEDİ

Bu videoda bir kadının sevgilisinin telefonunu karıştırmak istediği görülüyor.

ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Ancak sevgilisinin telefonunu Face ID özelliğiyle açmaya çalışan kadının mücadelesi ise ortaya komik görüntüler çıkarıyor.

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