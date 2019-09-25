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Kendi evini yakan genç tutuklandı

Samsun'da, Samet Özcan (28), ayrı yaşadığı 3 aylık eşi N.Ö. (24) ile konuşmak için gittiği evinde, tartıştığı kayınpederi Mehmet Ç. (67) tarafından bıçaklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Samet Özcan, döndüğü evini ateşe verince, gözaltına alınıp, tutuklandı.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Samet Özcan, 3 ay önce evlendiği N.Ö. ile bir süre önce tartışınca evi terk etti. Özcan, önceki gece eşi N.Ö. ile konuşmak için eve gitti. Ancak Özcan ile burada bulunan kayınpederi Mehmet Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Ç., damadını 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Samet Özcan'ı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Ç. ise ifadesi alındıktan sonra savcılık kararı ile serbest bırakıldı. 

Hastanede tedavisi tamamlanan Samet Özcan, dün sabah taburcu edildi. Özcan, yeniden geldiği eşinin kaldığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ev zarar görürken, Samet Özcan, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Özcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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