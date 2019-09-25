Diyarbakır 9. Karpuz Festivali'nde 49 kiloluk karpuz şaşırttı

DİYARBAKIR Valiliğince bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali başladı.

Diyarbakır karpuzunu tanıtmak amacıyla yapılan festivalin açılış programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Kürtçe müzik dinletisiyle başlayan programda, karpuz yarışması düzenlendi.

49 kilo 100 gramlık karpuzuyla üretici Adil Aydın, yarımada birinci seçilirken, 47 kilo 800 gramlık karpuzuyla Hamit Atlı 2'inci, 44 kilo 400 gramlık karpuzuyla Mehmet Atlı ise 3'üncü oldu.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, festivalli düzenlemedeki amaçlarının Diyarbakır kültürünü tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.