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Ankara'da taşlı sopalı kavga 3 yaralı

ANKARA'da iki aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgalarda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olaylar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ANKARA'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kuzen, Yavuz Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı.

Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sopalarla kavga eden iki grubu, akrabaları güçlükle ayırdı.

İki grup, akşam saatlerinde caddeye çıkarak yeniden kavga etmeye başladı. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Evlerinin önündeki bakkaldan maden suyu ve dubalar alarak birbirine fırlatan grubu olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

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