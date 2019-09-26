Sinan Akçıl ile 20 gün önce boşandığı eşi Burcu Kıratlı barıştı

2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 20 gün önce tek celsede boşandı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, ilişkilerine ikinci bir şans vererek barışma kararı aldı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün aynı anda paylaşım yaparak barışma sinyali verdi. Burcu Kıratlı elinde çiçeklerle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşırken Sinan Akçıl da 24.09.2019 tarihini yazarak Milat notunu düşmüştü.

Barıştıkları iddia edilen çiftten Sinan Akçıl, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel bir açıklama yaparak barıştıklarını duyurdu. Akçıl, 2. Sayfa'y gönderdiği mesajda "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz" Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.