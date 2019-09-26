İstanbul depremle sarsıldı! Bu kez çok şiddetli hissedildi büyüklüğü kaç?
İSTANBUL'da yine deprem meydana geldi. 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez hayli şiddetli bir sarsıntı yaşandı.
AFAD depremin büyüklüğünü henüz açıklamadı. İstanbul'da saat 14.06'da meydana gelen depremin 5.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Kandilli ve Afad'ın depremin büyüklüğüne ve merkezine ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Silivri açıkları olarak duyurdu. Depremin şiddeti ise 5.7 olarak açıklandı.
AFAD henüz depremin büyüklüğüne ilişkin bir açıklama yayınlamadı.