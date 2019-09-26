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Metrobüste yürek burkan görüntü

METROBÜSTE kucağındaki çiçeğe sarılıp uyuyakalan küçük kızın görüntüsü yürekleri burktu. Bir yolcunun kucağında metrobüsten indirilen çocuk polis ekiplerine teslim edildi.

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüste dün saat 22.00 sıraları. Elinde bir buket çiçek ve poşet olan 10 yaşlarındaki Suriyeli bir kız çocuğu Çağlayan durağında metrobüse bindi. Yaşıtları yarın okula gitmek için sıcak yataklarına girerken sokaklarda çalıştırıldığı tahmin edilen küçük kız günün yorgunluğuyla körük kısmında yere yattı. Burada uyumaya başlayan küçük kızı yerden kaldıran bir yolcu çocuğa kendi yerini verdi. Küçük kız koltukta derin uykuya daldı. Son durağa gelindiğinde küçük kız çocuğu uyanmadı. Güçlükle uyandırılan çocuk için bir yolcu, polisi arayarak yardım istedi. Son durağa gelindiğinde küçük çocuğu kucağında metrobüsten indiren yolcuya diğer yolcular da yardım etti. Durakta bir koltuğa oturtulan kız çocuğu burada da uyuyakaldı. Yolcular polis ekipleri gelene kadar küçük kızın başından bir an olsun ayrılmadı. 

"BÜTÜN ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM" 

Küçük kızı kucağında taşıyan Kerem Suna, "Uyurken gördüm başına kötü şeyler de gelebilirdi. Ben de bir babayım kız erkek fark etmez bütün çocuklara sahip çıkmamız lazım. Uykulu halde belli ki çalıştırılmış bir çocuk. Hepimizin duyarlı olması lazım. Kucağıma aldım indirdim" dedi.  Metrobüste uyuyakalan küçük kız durağa gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinin ise ilerleyen saatlerde aileye ulaşarak çocuğu teslim ettiği öğrenildi.

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