Kısmetse Olur'un gelin adayı Melis Buse Betkayan sütyensiz hali

Geçtiğimiz yıllarda Kanal D'de yayınlanan yarışmanın en ilginç yarışmacılarından biri olarak ön plana çıkan Melis Buse Betkayan, son günlerde aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Betkayan, son olarak açtığı YouTube kanalına yüklediği bir video nedeniyle konuşulmaya başlandı.

Melis Buse Betkayan, 25 bin abonesinin bulunduğu kanalına yüklediği son videoda giydiği kıyafet nedeniyle tepkilere neden oldu. Betkayan'ın, düğmesi sonuna kadar açık olan gömleğinin yanı sıra sütyen giymemesi de takipçileri tarafından hoş karşılanmadı.