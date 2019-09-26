MAGAZİN

Kısmetse Olur'un gelin adayı Melis Buse Betkayan sütyensiz hali

Kısmetse Olur'da ünlenen Melis Buse Betkayan, açtığı YouTube kanalında sütyensiz bir şekilde kameraların karşısına geçince eleştirilerin odağı oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Kanal D'de yayınlanan yarışmanın en ilginç yarışmacılarından biri olarak ön plana çıkan Melis Buse Betkayan, son günlerde aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Betkayan, son olarak açtığı YouTube kanalına yüklediği bir video nedeniyle konuşulmaya başlandı.

Melis Buse Betkayan, 25 bin abonesinin bulunduğu kanalına yüklediği son videoda giydiği kıyafet nedeniyle tepkilere neden oldu. Betkayan'ın, düğmesi sonuna kadar açık olan gömleğinin yanı sıra sütyen giymemesi de takipçileri tarafından hoş karşılanmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ecem Balcı cinayetinde korkunç gerçek otopsi raporunda ortaya çıktı
Fenerbahçe’de derbi öncesi neşeli antrenman
Mahkemeden Burhan Kuzu'nun Müjdat Gezen'e açtığı 'hakaret davasında karar
Süper Lig'de 1 milyar 385 milyon liralık derbi
Yargıya Hakyolcular yerleşiyor! Şamil Tayyar'dan Fettah Tamince bombası
ABD'de bulunan Ruhani'den nükleer anlaşmaya ilişkin yeni öneri!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hastane asansöründe yankesicilik
Fikret Orman: Hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı
Diyarbakır'da kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu
Iğdır'da alkollü sürücü ölüme davetiye çıkardı
Sinan Akçıl ile 20 gün önce boşandığı eşi Burcu Kıratlı barıştı
Ankara'da taşlı sopalı kavga 3 yaralı
İstanbul’da zehir tacirlerinin "deodorantlı" yöntemini polis çözdü
Akşener: Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na MHP'nin oyları Babacan'a gidiyor