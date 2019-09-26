İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem anı kaydedildi çok şiddeti sallandı
Saat 14:00 sıralarında İstanbul genelinde hissedilen bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladığı depremin ardından, beş tane daha artçı deprem hissedildi
İstanbul'da saat 14:00 sıralarında şehir genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü ilk dakikalarda 5.7 olarak açıkladı.
Daha sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.8 olarak duyuruldu. Açıklamada, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.
Depremin ardından bir çok artçı sarsıntı meydana geldi. Şiddetli sarsıntı amatör kameraya böyle yansıdı.