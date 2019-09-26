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POLİTİKA

Erdoğan'dan deprem açıklaması: “8 hafif yaralı var, bazı binalarda hafifi hasar söz konusu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AFAD ölçümlerine 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ardından ise 28 artçı meydana geldi. 8 kadar yaralanma söz konusu bunlar da hafifi yaralı. Bazı binalarda hafifi hasarlar söz konusu. Yüreğimizi yakacak bir haber şuana kadar almadık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’de gerçekleşen BM 74’üncü Genel Kurulu dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.
Hava sahasına girdikleri anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Malum artçı, bu daha da devamı mümkün olan durum. Şu an 28 daha sonra artabilir de. Tabi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında, afet ve acil durum merkezi faaliyete geçmiştir. Onun koordinesinde ilgili mercileri de yanlarına almak suretiyle çalışmalarını devam ettirecekler” dedi.

“'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu' şeklinde densizlik yapanlar var, böyle bir şey söz konusu değil”
'Köprüleri kullanmayın' şeklinde tweetler atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle densizlik yapanlar da var. Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek depreme rağmen küçük bir takım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber almadık.

Bazı açıklamalar da yapılıyor. O da toplanma alanları gibi. İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce binlerceyi on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı söz konusu, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden de AFAD’ın sürekli olarak yayınlanmaktadır. Bunun da sürekli güncellenmesi söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki, bugün toplanma alanıdır ama yarın il ve ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir. Onun yerine başka yerde toplanma alanını AFAD ilan edebilir. Bu değişkendir” dedi.

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