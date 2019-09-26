Deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında yaşanan panik kameralara yansıdı
İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında kameralara böyle yansıdı.
İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında işlemlerini gerçekleştirmek için bulunan vatandaşlar ile çalışanların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gazeteci İrfan Sapmaz'ın Tweetter hesabından paylaştığı videoda depremin yarattığı panikle dışarı çıkmaya çalışanların uyarıldığı görülürken, içeride bulunan insanlar da dua etti.