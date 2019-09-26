NTV canlı yayında deprem anı kamerada! Seda Öğretir konuşmakta güçlük çekti

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Depreme canlı yayında yakalanan NTV haber sunucusu Seda Öğretir, soğukkanlılığıyla konuşmaya devam etti.