Depremden kaçarken kapıyı söküp çıktılar o anlar kamerada

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Uzmanlar vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyor. İstanbul Valiliği de okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul'da bir markette market çalışanları deprem sırasında binadan kaçarken, kapıyı yerinden söküp dışarı kaçtılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.