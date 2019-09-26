MEDYA

Star TV canlı yayınında İstanbul depremi anbean yaşandı

Star TV'de yayınlanan Gerçeğin Peşinde programının stüdyosunda 5.8'lik İstanbul depremi saniye saniye hissedildi.

Sunuculuğunu İnci Ertuğrul'un üstlendiği Gerçeğin Peşinde programının stüdyosunda korku dolu anlar yaşandı. Programa katılanlar, merkez üssü Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı.

13:59'da meydana gelen deprem, stüdyoda bulunan seyircileri panikletti. Programın sunucusu İnci Ertuğrul ise, o anlarda soğukkanlılığını koruyarak seyircileri sakinleştirmeye çalıştı.

Lütfen sakin olalım: Ertuğrul, seyircileri sakinleştirmek için "Bir deprem kuşağı üzerindeyiz ve deprem bizim gerçeklerimizden biri ama paniğe kapılırsak yanlış yaparız. Lütfen sakin olalım. Paniğe kapılmayalım. Korkmayın lütfen." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Deprem İstanbul'u şoka soktu! Prof. Naci Görür dün hepsini söylemişti!
Kandilli’den İstanbul depremi açıklaması: Marmara'da büyük deprem bekliyoruz
Falcao'dan deprem paylaşımı!
PTT Kargo'dan üniversite öğrencilerine yüzde 30 indirim
Ahmet Şık'ın akademisyen abisi Bülent Şık'a hapis cezası!
İstanbul depremi bu kez şiddetli oldu! AFAD büyüklüğü 5.8 olarak açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Amasra'da tapınağa ait sütunlar bulundu
Erdoğan'dan deprem açıklaması: “8 hafif yaralı var, bazı binalarda hafifi hasar söz konusu”
Can Yaman bayrağın önünde orta parmak hareketi çekti tepki alan görüntü
Deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında yaşanan panik kameralara yansıdı
Kadın spikerlerin deprem anında canlı yayında böyle kaydedildi
NTV canlı yayında deprem anı kamerada! Seda Öğretir konuşmakta güçlük çekti
İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem anı kaydedildi çok şiddeti sallandı
İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Halkta büyük panik