Star TV canlı yayınında İstanbul depremi anbean yaşandı

Sunuculuğunu İnci Ertuğrul'un üstlendiği Gerçeğin Peşinde programının stüdyosunda korku dolu anlar yaşandı. Programa katılanlar, merkez üssü Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı.

13:59'da meydana gelen deprem, stüdyoda bulunan seyircileri panikletti. Programın sunucusu İnci Ertuğrul ise, o anlarda soğukkanlılığını koruyarak seyircileri sakinleştirmeye çalıştı.

Lütfen sakin olalım: Ertuğrul, seyircileri sakinleştirmek için "Bir deprem kuşağı üzerindeyiz ve deprem bizim gerçeklerimizden biri ama paniğe kapılırsak yanlış yaparız. Lütfen sakin olalım. Paniğe kapılmayalım. Korkmayın lütfen." ifadelerini kullandı.