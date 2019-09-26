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Bahçelievler Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı

İSTANBUL Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, depreme bir okulda öğrencileri ziyaretinde yakalandı. Deprem anında yaşananlar kameralar tarafından kaydedilirken öğrencilerin hızla okulu boşalttığı görülüyor.

İSTANBUL Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede bulunan Yenibosna Anadolu Lisesinde bulunan öğrencileri ziyaret etti. Deprem öncesi bir sınıfa giren ve burada bulunan öğrencilere hediye taktim etmek isteyen Başkan Bahadır ve ekibi o esnada depreme yakalandı.

O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde hediyelerin verileceği sırada depremin olduğu, okulda bulunan öğrenciler okulu hızla boşalttığı ve yaşanılanlar sonrası öğrencilere seslenen Başkan Bahadır'ın öğrencileri sakinleştirdiği görülüyor.

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