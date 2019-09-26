İstanbul depreminde GSM operatörleri sınıfta kaldı telefonlar kitlendi ünlüler isyan etti
İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası kitlenen telefonlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ardından hatlar çökünce GSM operatörleri de hizmet veremedi. Haliyle vatandaşlar panikleyip haklı şekilde isyan etti. İsyan edenler arasında ünlü isimler de yer aldı. Merve Özbey 'Rezaletsiniz' diyerek isyan ederken 20 yılda karınca boyu yol alınmadığını Işıl Yücesoy dile getirdi.
112
İşte ünlülerin GSM operatörlerine tepkisi...
212
312
412