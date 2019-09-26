HABER /  GÜNCEL

İstanbul'u sarsan deprem ile ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

İSTANBUL'da 14.00'da 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil" diye konuştu.

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

"AKOM teyakkuz halinde"

İmamoğlu, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! İstanbullu büyük panik yaşadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul depremi bu kez şiddetli oldu! AFAD büyüklüğü 5.8 olarak açıkladı
Erdoğan'ın BM'deki sözleri Kapadokya semalarında uçuyor!
Somali'de Türkiye Maarif Vakfı aracına bombalı saldırı! 3 öğretmen yaralandı
Özel araçta sigara cezasına Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan şaşırtan açıklama
Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Halkta büyük panik
AFAD İstanbul depremi 5.8 büyüklüğünde merkez üssü Silivri
Yeni Akit yazarı'nın hedefi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mu? İkinci vaka deniyor
En acı tesadüf: Baba ve oğlu aynı gün farklı hastalıklardan öldü
Çarpıcı iddia! Alptuğ'u yaralı halde dere kenarına atmışlar
Ailesini katletmeye çalıştı ABD'de evlatlık alınan çocuğun gerçek yaşı ise şoke etti
Yorumlar