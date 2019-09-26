5.8'lik İstanbul depremi! İmamoğlu: 859 yeni toplanma alanı oluşturduk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u sarsan 5.8'lik deprem ile ilgili yaptığı açıklamada bu depremin bir ikaz olduğunu söyledi ve İstanbul'da 859 yeni deprem anında toplanma noktası oluşturduklarını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek çalışmaları yerinde inceledi.

859 yeni deprem anında toplanma noktası

İmamoğlu yaptığı açıklamada bu depremin bir ikaz olduğunu söyledi ve İstanbul'da 859 yeni deprem anında toplanma noktası oluşturduklarını aktardı.