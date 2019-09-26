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Birçok kişi yüksek yerden atladı İstanbul’daki deprem sonrası hastaneler alarmda

İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik deprem kentte paniğe neden oldu. Deprem sonrası korkup yüksek yerlerden atlayan birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralananlar hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı.

İstanbul halkı saat 13:59 sularında 5.8'lik şiddetli depremle şok yaşadı. Büyük paniğe yol açan depremde bazı vatandaşlar korkudan yüksek yerden atlayıp yaralandı.

Silivri, Büyükçekmece ve Avcılar başta olmak üzere depremin şiddetli hissedildiği ilçelerdeki hastaneler de alarma geçti.

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