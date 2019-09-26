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Hırsızlıktan yakalandı serbest kaldıktan 15 dakika sonra yine çaldı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de hırsızlıktan yakalanan savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan 30 yaşındaki Yaşar A., karakoldan çıktıktan 15 dakika sonra yine hırsızlık yaptı. Park halindeki motosikleti çalan Yaşar A., yine serbest bırakıldı.

Sarayköy'de geçen pazartesi günü bir iş yerinden yalıtım malzemesi çalındı. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını incedi. Güvenlik kameralarında  Yaşar A.'ya rastlandı. Hırsızlık yaptığı tespit edilen Yaşar A., dün Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı.Yaşar A., ifadesinin alınmasının ardından saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

Sarayköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan motosiklet çalındı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı jandarma karakolundan 15 dakika önce serbest kalan Yaşar A.'nın yaptığını tespit etti. Yaşar A., bu sabah yeniden jandarma tarafından yakalandı. Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Yaşar A., karakola götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşar A.'nın 5 ay önce de başka bir ilde görev yapan Cumhuriyet Savcısı'nın babasına ait olan bir motosikleti çaldığı, ayrıca 15 ayrı hırsızlık suçundan da kaydığı bulunduğu belirlendi.

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