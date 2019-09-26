Star TV canlı yayınında İstanbul depremi anbean yaşandı stüdyodakiler bir anda...

Lütfen sakin olalım: Ertuğrul, seyircileri sakinleştirmek için "Bir deprem kuşağı üzerindeyiz ve deprem bizim gerçeklerimizden biri ama paniğe kapılırsak yanlış yaparız. Lütfen sakin olalım. Paniğe kapılmayalım. Korkmayın lütfen." ifadelerini kullandı.