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İstanbul acil toplanma alanı sorgula E-devlet giriş ekranı

İSTANBUL acil toplanma alanı sorgulama hizmeti E-Devlet üzerinden yapılıyor. İstanbul depreminin ardından Türkiye'nin bütün il, ilçe ve mahallerini tek tek gösteren acil toplanma alanı sorgulaması google'dan e-devlet üzerinden yapılıyor.

İstanbul'da 5.8 şiddetinde deprem oldu. Acil toplanma alanlarına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor. İstanbul'da AFAD’a göre 5.8, Kandilli Rasathanesi’ne göre 5.7 şiddetinde deprem oldu. Şehrin genelinde hissedilen depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu açıklandı. Özellikle Avrupa Yakasında hissedilen depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı.

Deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar. AFAD’ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili verilen bilgiler şöyle:

Acil Toplanma Alanı Sorgulaması için tıklayın...

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e giriş yaparak 'Acil Toplanma Alanı Sorgulama' başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

Acil toplanma alanı nedir?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

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