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İstanbul'da yine deprem oldu! AFAD depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Okullar tahliye edildi... Haberin devamı.
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İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Halkta büyük panik

İstanbul saat 14:00 sularında merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi'nden 5.7 olarak açıklandı. İşte depremin ardından ilk görüntüler;

İstanbul halkı az önce 5.7'lik şiddetli depremle şok yaşadı. Büyük paniğe yol açan depremden ilk görüntüler gelmeye başladı.

Kandilli 5.7 dedi

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Silivri açıkları olarak duyurdu. Depremin şiddeti ise 5.7 olarak açıklandı. 

AFAD henüz açıklamadı

AFAD depremin büyüklüğünü henüz açıklamadı. İstanbul'da saat 14.06'da meydana gelen depremin 5.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Kandilli ve Afad'ın depremin büyüklüğüne ve merkezine ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor. 

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