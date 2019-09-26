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İlhan Mansız'dan başkanlık sorusuna ilginç yanıt

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, siyah beyazlı takıma başkan olma hayalini açıkladı.

Beşiktaş'ta siyah beyazlıların efsane isimlerinden Ali Gültiken’in yeterli destek bulması halinde adaylığı düşünebileceği iddia edilirken, Siyah-Beyazlı formayı giymiş İlhan Mansız’a da ‘Başkanlık’ konusunda görüşü soruldu.

“Bir gün neden olmasın”
Mansız, sosyal medyadan bir taraftarın “Beşiktaş’a başkan mı oluyorsun golcü” sorusu üzerine “Bir gün neden olmasın” yanıtını vererek hedefleri arasında Beşiktaş kulübü başkanlığı olduğunu da ifade etmiş oldu.

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