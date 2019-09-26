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Mike Pompeo'dan küstah Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kıbrıs krizi ile ilgili küstah sözler sarfetti. Pompeo'nun Rum mevkidaşına gönderdiği mektupta ''Türkiye'nin tek taraflı olarak Kapalı Maraş'ı açma isteğinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu ve bölgedeki barış görüşmelerine zarar verebilir'' dediği ortaya çıktı.

Yunanistan'ın çok okunan İngilizce gazetelerinden Ekathimerini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 13 Eylül 20019'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı (GKRY) Nikos Hristodulidis'e gönderdiği mektubun detaylarını okuyucularına duyurdu.

Pompeo'nun mektupta mevkidaşına, Türkiye'nin tek taraflı olarak Kapalı Maraş'ı açma isteğinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu ve bölgedeki barış görüşmelerine zarar verebileceğini söyledi.

Washington'daki bir kaynağa dayandırılan haberde, "ABD, çözüm için bütün tarafların kararlara saygı duymasını istiyor ve bu aynı mesajı Türkiye’ye de açıkça iletecektir" ifadesi kullanıldı. Pompeo'nun mektubunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 550 ve 789 sayılı kararlarını hatırlattığı öne sürüldü.

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