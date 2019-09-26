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Rusya’dan Türkiye’ye çağrı: İdlib’deki kontrol noktalarına destek verin

RUSYA’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Ravil Muginov, Türk güçleri ile ortak çabalar neticesinde göçmenlerin İdlib'e geri dönebilmesi için kontrol noktalarının daha verimli çalışmasını sağlamayı umduklarını belirtti.

Gazetecilere konuşan Ravil Muginov, “Herkesin bildiği gibi İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki militanlar göçmenlerin geçişine engel oluyor." açıklaması yaptı.

Türkiye'ye destek çağrısı

Muginov, "Türk tarafını bize bu konuda destek vermeye çağırıyoruz, zira bu bölgede gözlem noktaları var. Ortak çabalarımızla kontrol noktalarının (Suran ve Ebu ed-Duhur) daha verimli çalışmalarını sağlamayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

10 bin kişinin döndü

İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun’un militanlardan kurtarılmasından sonra, Hama’daki Suran kontrol noktasının hem kuzey hem de güney yönünde faaliyet gösterdiğini belirten Muginov, kurtarılan yerlere geçen ay yaklaşık 10 bin kişinin döndüğünü de ekledi.

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