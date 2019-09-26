Fikret Orman isyan etti: Hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı

Beşiktaş'ta istifa kararı alan Fikret Orman, yönetim kurulunu topladı. Fikret Orman kulüp binasına giriş yaparken, "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı." dedi.

Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu, başkan Fikret Orman'ın kararını görüşmek üzere toplandı Vodafone Park'ta toplandı. Başkan Fikret Orman, toplantıya saat 11.00 sularında geldi.

"Başkan Beşiktaş'ı bırakma''

İlk olarak aracından inmeyen Orman, bazı taraftarların 'Başkanım bizi bırakma' tezahüratlarının ardından aracından indi. Bazı taraftarların Orman'a yönelik, "Başkan Beşiktaş'ı bırakma, sen ne yaptıysan Beşiktaş için yaptın, böyle ayrılık olmaz" pankartları açtığı görüldü.





"Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı"

Bazı taraftarlar Fikret Orman'ın yanına gelirken, görevi bırakmasını istemedi. Orman ise "Bizi hırsız yaptılar. Ben emek verdim. Ben kanımı verdim. Paralar nerede diyorlar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" açıklamasını yaptı.





İki ayrı tablo ortaya çıkıcak

Tüm yöneticilerin tam kadro katıldığı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecini izleyecek yönetimi belirleyecek. Bugün toplantından iki karardan birinin çıkması bekleniyor. Ya Fikret Orman tek başına ya da yönetim ile birlikte istifa edecek. Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıcak.

Toplu istifa olması halinde...

Beşiktaş'ın tüzüğünün 36'ncı maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevi bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için 2'nci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek.

Kulüp seçime gidebilir

Bu durumda başkanlık koltuğuna mevcut 2'nci başkan Serdal Adalı oturacak. Ancak bugün tüm yönetim kurulu istifa eder ve yedekler üyeler ile birlikte de çoğunluk sağlanamazsa bu durumda tüzüğün (d) fıkrasına göre başkanlık koltuğuna divan başkanı Tevfik Yamantürk oturacak ve siyah-beyazlı kulübü seçime divan yönetimi götürecek. Her iki ihtimalde de süreci yürütecek isim, kulübü 30 gün içinde seçime götürecek.