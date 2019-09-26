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Fernandao'dan itiraf: Depresyona girmiştim

Brezilyalı golcü Jose Fernandao, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'da yaşadığı zorlukları anlattı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen golcü futbolcu Jose Fernandao, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'da hayatının en kötü yıllarını geçirdiğini söyledi. Brezilya basınında Globo Esporte'ye röportaj veren Fernandao'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hayatımın en kötü yıllarıydı diyebilirim''
Suudi Arabistan'da kariyerinin en zor dönemini geçirdiğini söyleyen Fernandao, "Hayatımın en kötü yıllarıydı diyebilirim. Bambaşka bir kültür. Sokakta rahat yürüyemiyorduk bile. Tamamen dine göre yaşayan ve her şeyin kısıtlı olduğu bir ilke. Burada başarılı olmam imkansızdı. Çünkü her akşam eve geldiğimde eşimi ağlarken görüyordum. Brezilya'ya dönmek istiyordu.

"Depresyona girmiştim"
O dönemde bebeğini kaybeden Fernandao, yaşadığı zor günleri şöyle anlattı: "Bebeğimizin kalbi annesinin içindeyken durdu maalesef. Bunu atlatamadım. Deporesyona girmiştim. Küçücük bebeğimizi gömecek güce sahip değildim. Ağlayan bir bebek görünce ben de ağlıyordum. Bu duyguyu size anlatamam. Kendimi bir odaya kitlemiştim ve dışarı çıkmak istememiştim."

Jose Fernandao neler yaptı?
Fenerbahçe'nin 2015 yılında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Fernandao, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 104 resmi maçta 50 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

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