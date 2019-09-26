Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın derbi planı hazır! İşte muhtemel 11'ler

Hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın planları hazır. Her iki teknik adamın da kafasındaki 11 şekillendi. İşte derbi öncesi son planlar...

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe TT Arena'da Cumartesi akşamı saat 20:00'da karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye dev derbiye kilitlenirken Fatih Terim ve Ersun Yanal da kafalarındaki 11'leri şekillendirmeye başladı.

Belhanda maskeyle sahaya çıkacak Lemina tribüne gidecek

Fenerbahçe maçında özel maskeyle oynaması beklenen Belhanda’nın geri dönüşüyle elini güçlendiren Terim, fizik kapasitesi yetersiz olan Mario Lemina’yı tribüne göndereceği bildirilirken, başarılı çalıştırıcının kafasındaki 11’in de belli olduğu ifade edildi.

İşte muhtemel derbi 11'i

Club Brugge maçında kaptırdığı topları geri alan, Malatyaspor karşısında ise son derece silik bir performans ortaya koyan Lemina’yı düşünmeyen Fatih Terim’in derbide; Muslera – Mariano – Luyindama – Marcao – Nagatomo - N’Zonzi – Seri – Belhanda – Feghouli – Babel - Falcao’ya şans vermesi bekleniyor.



Yedek silahları kulübede

Mücadelenin gidişatına göre ‘B’ planını da hazırlayan deneyimli çalıştırıcının Emre Mor – Donk – Andone – Ömer Bayram silahlarını da kullanacağı kaydedildi.

''Oyun disiplinine sadık kalın galibiyet gelecektir"

Fenerbahçe cephesinde ise Ersun Yanal, oyuncularını sakin kalmaları konusunda uyarıp motive etmeye çalışıyor. Derbide yüksek tansiyondan ve deplasman atmosferinden etkilenme lüksleri olmadığını vurgulayan Ersun Hoca "Hepiniz tecrübeli oyuncularsınız. Yapmanız gereken sahaya konsantre olmak. Tribünleri unutun, rakiple ve hakemle diyaloğa girmeyin, son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalın. Galibiyet gelecektir" dedi.

"Üç puandan daha fazlası"

G.Saray'ın kazanmak için sınırları zorlayacağını vurgulayan Ersun Yanal "Psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için bütün güçleriyle mücadele edecekler. Ancak biz kendi gücümüzü biliyoruz. Fenerbahçe gibi oynarsak üç puan bizim olacaktır" sözleriyle oyuncularını motive etti.

İşte Yanal'ın muhtemel 11'i

Ersun Yanal'ın kafasındaki 11'de şu isimler yer alıyor;

Altay - Ozan - Zanka - Jailson - Dirar - Gustavo - Emre - Tolga - Kruse - Deniz - Vedat



Serdar Aziz'in durumu netleşmedi

En son oynanan Ankaragücü maçında yaptığı hatadan dolayı takımına gol yediren ve ikinci 45 dakikada sahada olmayan Adil Rami, derbide kulübede olacak. Serdar Aziz'i antrenmanlarda 11'de deneyen Ersun Yanal'ın savunmayla ilgili son kararını derbi saatinde belli olacak.