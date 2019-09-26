Akşener: Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na MHP'nin oyları Babacan'a gidiyor

Elindeki seçim anketini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "10.6 ile 11.1 bandındayız. Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor. " diye konuştu. Akşener ayrıca, "Çok ilginç MHP'nin oyları Sayın Babacan'a gidiyor. MHP'nin gerçek oyu yüzde 4 görünüyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yeni parti oluşumlarına ilişkin soruya cevap veren Akşener partisinden yeni partilere oy gitmediğini belirterek elindeki son anket sonuçlarını da açıkladı.

Oy oranını açıkladı

Partisinin oy oranının yüzde 10.6 ile 11.1 bandında olduğunun altını çizen Akşener, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partiye AK Parti ve MHP'den oy gittiğini dile getirdi.

"MHP'nin oyları Sayın Babacan'a gidiyor"

MHP'nin 'MHP'liyim' diyenlerin oy oranının yüzde 4 civarında olduğuna dikkat çeken Meral Akşener, MHP'ye oy veren AK Partili seçmenin yeni partilere yöneleceğini söyleyerek, "Özellikle sayın Babacan'ın partisinin İYİ Parti'nin tüm oylarını alacağı gibi bir tevatür var. Buna seçmen karar verir. Partiyi kurduğumuz zamanda bir araştırma şirketi 1.5'in üzerine çıkarmamıştı bizi, biz 9.5 aldık. Bazı araştırma şirketlerine grup üyesiyiz. Bize geliyor anketler. O araştırmalardan, bizim partimizin oyu en son 10.6-11.1 gibi geldi.

Çok ilginç MHP'nin oyları Sayın Babacan'a gidiyor. MHP'nin gerçek oyu yüzde 4 görünüyor.

Üstüne olan oylar AK Parti'den giden, AK Parti'ye itiraz eden Ali Bey'e gidiyor.

"Bizden ufak bir miktar Davutoğlu'na gidiyor"

Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor. CHP'den de ilginç bir durum var. Yüzde 3 CHP'ye oy vermiş seçmen bize gelmiş. 1.5'sa AK Parti'ye son iki seçimde oy vermiş. Bugün 11.6 oyumuz var. Sayın Babacan'a, kuracağı partiye gitmiyor. AK Parti'den MHP'ye kayan seçmenin bir kısmı Babacan'a bir kısmı da Davutoğlu'na gidiyor.

HDP ile ittifak

HDP ile ittifak konusunda sorulan soruya da Değinen Akşener, HDP ile ittifak teklifi gelirse partisinin tavrının olumsuz olacağını ifade etti.

"Erdoğan'ın seçilme şansı yok"

Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçilme şansının olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Akşener şu yanıtı veri: "2023'te Sayın Erdoğan'ın seçilme şansı yok. 25 yıl aktif politika yapmış biri olarak bunu söylüyorum. Bizim Sayın Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik itirazlarımız sürüyor. Burada bir değişiklik yok. Sayın Erdoğan'ın diline, Cumhur İttifakı'nın sanki mitoz bölünme gibi iki eşit hücre şeklinde olmasına, kötü dillerine, ekonomideki gidişata, patron şirketi gibi Türkiye'nin yönetilmesine, dış politikadaki değerli yalnızlığımıza, 4.5 milyon Suriyeli sığınmacının ülkemizde bulunmasına, bunun olmasını sağlayan yanlış politikalara ve 1 yıl evvel 'kardeşim Esad', 1 yıl sonra 'katil Esed' olmasına itirazlarımız var.