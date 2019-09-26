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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın neden ayrı oldukları belli oldu Hakan Albayrak açıkladı

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın beraberliğinin, Babacan’ın etrafındaki bazı kimselerin Davutoğlu’na karşı olması yüzünden gerçekleşmediğini yazdı.

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın ayrı parti kuracak olmaları tartışma konusu oldu. Kamuoyunda "bu ikisi niye ayrı?" sorusu hiç eksik olmadı.

Davutoğlu ayrılık sorusuna soranlara “Ben de bilmiyorum ve anlam veremiyorum” diye yanıt verdi. Babacan ise "siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı” diyerek açıkladı.

Peki birliktelik neden gerçekleşmedi? Davutoğlu hareketini yakından takip eden isimlerden Karar yazarı Hakan Albayrak, merak edilen sorunun yanıtını "Davutoğlu ve Babacan niye ayrı?" başlıklı köşesinde verdi.

Davutoğlu'nu istemeyenler kimler?

Albayrak, "Kulislere vakıf olanların zaten bildiği gibi; beraberlik, Babacan’ın etrafındaki bazı kimselerin Davutoğlu’na rezervi yüzünden gerçekleşemedi ve gerçekleşemiyor. Bu rezervin sebebini kamuoyuna nasıl anlatacakları merak konusu." diye yazdı. 

Babacan'a sitem

Babacan'ın siyasi öncelikleri ile Davutoğlu'nun manifestosuyla yüzde yüz örtüştüğüne değinen yazar,  “Yöntem”den istişare prensibine riayeti anlayacaksak, o da iki hareketin müştereği. Ve Babacan tüm toplum kesimlerini kucaklayacak çoğulcu bir hareketten söz ettiğine göre, o harekette üslup farklılıklarına tahammülsüzlük düşünülemez. Aynı tornadan çıkmış kimselerden müteşekkil bir kadroyla çoğulculuk mu olur?" ifadelerine yer verdi.

Hakan Albayrak'ın yazısının tamamı

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