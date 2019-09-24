Dört anket şirketi açıkladı!Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ne kadar oy alacak
ANAR, A&G Araştırma, ORC ve Piar'a göre yeni partilerin oy oranları ne olacak? Yeni partilerin oy oranları merak edilirken anket firmaları şimdiden iki parti için vatandaşların nabzını tutmaya başladı. İşte çıkan sonuçlar...
Ali Babacan’ın Ak Parti’den istifa etmesiyle birlikte yeni parti çalışmaları son sürat devam ediyor. Babacan geçen haftalarda partisini kuracağını resmen açıklamış ve 2020'den önce kurulacağını duyurmuştu. Davutoğlu’nun ise Kasım ayında partisini kuracağı belirtiliyor.
4 anket şirketi verilerini açıkladı!
Kamuoyunda Babacan’ın şansının Davutoğlu’na oranla daha fazla olduğu yorumları yapılırken iki partinin seçimlerde ne kadar başarılı olacağı da tartışma konusu oldu. Anket firmaları şimdiden iki parti için vatandaşların nabzını tutmaya başladı. Şimdiye kadar dört büyük anket şirketi Babacan ve Davutoğlu’yla ilgili anketler açıkladı. Bunlar ANAR, A&G Araştırma, ORC ve Piar anket şirketleriydi.
Adil Gür: Yüzde 12’lik oy alacak!
A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür, Babacan’nın AK Parti’yi bölmeyeceğini ve yüzde 12’lik ‘beyaz sağ’ oyunu alacağını açıklamıştı.
ANAR: Yüzde 10-12 arasında!
ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu’ya göre ise AK Parti oyunun yüzde 10-12 arasındaki oranı, 'beyaz sağ' olarak tanımladığı kişilerden oluşuyor.