Dört anket şirketi açıkladı!Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ne kadar oy alacak

4 anket şirketi verilerini açıkladı!

Kamuoyunda Babacan’ın şansının Davutoğlu’na oranla daha fazla olduğu yorumları yapılırken iki partinin seçimlerde ne kadar başarılı olacağı da tartışma konusu oldu. Anket firmaları şimdiden iki parti için vatandaşların nabzını tutmaya başladı. Şimdiye kadar dört büyük anket şirketi Babacan ve Davutoğlu’yla ilgili anketler açıkladı. Bunlar ANAR, A&G Araştırma, ORC ve Piar anket şirketleriydi.