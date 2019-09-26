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Inter Lazio'yu devirdi liderliği devraldı

Serie A'nın 5. haftasında İnter sahasında konuk ettiği Lazio'yu 1-0 mağlup ederek 15 puanla liderlik koltuğunu Juventus'tan tekrar devraldı.

Serie A'da İnter, Giuseppe Meazza'da Lazio'yu konuk etti. Denk geçen mücadelede golü erken bulan taraf ev sahibi ekip oldu. Antonio Conte'nin öğrencileri 23. dakikada Danilo D'Ambrosio ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini elden bırakmayan Milano temsilcisi kalan dakikalarda gol olmayınca maçı 1-0 kazanarak 15 puanla liderlik koltuğunu Juventus'tan tekrar devraldı.

Serie A'da 5'te 5 yapan İnter, ligin 6. haftasında Sampdoria deplasmanına çıkarken Lazio ise sahasında Genoa'yı konuk edecek.

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