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Antremana gelen Belhanda'yı görenler tanıyamadı

Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoru Yener İnce, çenesi kırıldığı için ameliyat edilen Younes Belhanda'nın, 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapılacak derbide maske ile oynayabileceğini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Galatasaraylı futbolcuların sağlık durumu ile ilgili bilgi veren İnce, "Belhanda oynamak istiyor. Topla yapılan çalışmalarda maske takacak. Cerrahlardan aldığımız bilgiye göre maske ile oynamasında sakınca yok." ifadelerini kullandı. 

Emre Akbaba'nın durumunu aktaran İnce, "Emre beklediğimizden iyi gidiyor. Bu tür kırıklarda bir yıldan önce dönen yok. Koşulara başladı. 1-2 ay içinde daha iyi noktaya gelecek." dedi. 

Yener İnce, Radamel Falcao'nun daha önce belirlenmiş programı dahilinde salonda çalıştığını, derbide oynamasının önünde bir engel bulunmadığını kaydetti.  

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